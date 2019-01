Pilatus Campus: Letzte Lücke wird geschlossen

FORCHHEIM/HAUSEN - Der Pilatus Campus wächst und wächst und wächst. Die letzte Baulücke in dem Gewerbegebiet zwischen Forchheim und Hausen soll voraussichtlich im Juni geschlossen werden.

Gleich hinter der Jet-Tankstelle ist in den letzten Monaten dieses Geschäftshaus entstanden. Im Erdgeschoss wird der Getränkehändler Sagasser einziehen, in den oberen Etagen ist Platz für Büros. © Fotos: Roland Huber



"Getankt wird in Hausen, bezahlt aber in Forchheim", das ist ein Zitat, das Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) oft und gerne in den Mund nimmt, wenn vom Pilatus Campus die Rede ist.

Dort, wo einst grüne Wiese und wo auch die Dachziegel-Firma Braas ansässig war, wächst seit rund zehn Jahren das Handels- und Dienstleistungszentrum zwischen Burk und Hausen.

Einer der ersten Dienstleister war das Brothaus, direkt am Hausener Kreisel, das die gleichnamige GmbH aus Burgbernheim im Sommer 2012 eröffnete. Der Discounter Lidl und der Drogeriemarkt Müller sind dort Frequenzbringer, es gibt einen Textiler, einen Frisör und auch eine Zahnarztpraxis. Im Laufe der letzten Jahre haben sich inzwischen rund 20 Firmen aus den Bereichen Handel, Produktion, Logistik und Dienstleistung angesiedelt, es sind mehr als 200 neue Arbeitsplätze entstanden.

Der Fahrradkonstrukteur YT-Industries ist von Forchheim nach Hausen gezogen. Im Neubau ist Platz für alle 80 Mitarbeiter.



Erst im Sommer 2018 haben die Mountainbike-Konstrukteure von YT (sprich: Wai-Ti)-Industries die Räume in der Forchheimer Zweibrückenstraße verlassen und sind nach Hausen gezogen. In einem Neubau mit dunkler Fassade hat man nun alle drei Standorte vereint: Das Hauptwerk in der Zweibrückenstraße, wo man seit langem aus allen Nähten platzte und schon vor einiger Zeit Teilbereiche ausgliederte, in die Bayreuther Straße und in die Hainstraße.

Lange hatten die Fahrrad-Konstrukteure, die hochwertige Mountainbikes konstruieren, bauen und vertreiben, nach einem passenden Standort für die rund 80 Mitarbeiter gesucht. Für alle, die nur mit der Drei-Gang-Nabenschaltung und Rücktrittbremse unterwegs sind: YT (die Abkürzung steht für Young Talents) baut Dirtbikes (für Sprünge im Gelände), Downhill (für schnelle Abfahrten) und Enduro-Räder mit Vollfederung. Die Fahrräder überzeugen als Testsieger in internationalen Fachzeitschriften und haben diverse Preise gewonnen — unter anderem den renommierten Red Dot Design Award.

Einem Neubau in der Nürnberger Straße in Forchheim, auf dem Standort der Glasgewächshäuser des ehemaligen Obi-Gartencenters hatte man eine Absage erteilt, dort gab es überdies Pläne für einen Bike-Park mit Café und Ausstellungshalle (wir berichteten) und zog wenige Monate später in den Neubau auf der anderen Seite der Regnitz, in den Pilatus Campus. Seit September sind nun alle Mitarbeiter am Standort vereint. Ein Showroom ist in Planung und soll bis Ende 2019 realisiert werden, bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens.

Direkt hinter Jet-Tankstelle ist in den letzten Monaten ein Gebäude entstanden, das den Pilatus Campus komplettiert: Ein Getränkemarkt mit rund 490 Quadratmetern Verkaufsfläche soll in dem Geschäftshaus angesiedelt werden, in den oberen Stockwerken ist auf 600 Quadratmetern Platz für Büros. Investor des Bauvorhabens ist die Pilatus Campus Nr. 1 GmbH & Co. KG. In den Neubau wird die Baufirma Zorn mit ihrem Planungs- und Projektsteuerungsteam einziehen, und auch die Hausverwaltung Zapf wird Büroräume anmieten. Weitere Flächen werden durch einen "Co-Working-Anbieter" angemietet, der flexible, offene Bürokonzepte anbieten wird. Insgesamt entstehen 25 weitere Arbeitsplätze. Mieter und Betreiber des Getränkemarktes ist das oberfränkische Unternehmen Sagasser mit Firmensitz in Coburg. "Wir liegen im Zeitplan", kann ein Sprecher des Unternehmens bestätigen, die Fertigstellung ist für Juni diesen Jahres geplant.

