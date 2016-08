Pinzberg: Fremder Hund beißt Frau in den Oberschenkel

28-Jährige verletzt sich leicht - Polizei sucht Hundehalter - vor 1 Stunde

PINZBERG - Am Sonntagvormittag ist eine 28-Jährige beim Spazierengehen auf einer Wiese nördlich des Bahnhaltepunktes in Pinzberg (Kreis Forchheim) von einem fremden Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Die Frau wurde laut Polizei leicht verletzt.

Der Hundehalter weigerte sich, seine Personalien an die verletzte Frau weiterzugeben.

Die Polizei Forchheim sucht deshalb nach einem etwa 50-jährigen Mann mit einem kniehohen, braun-schwarzen Mischlingshund.

Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 entgegen.

fr

