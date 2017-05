Pinzberg: Radler schwer am Kopf verletzt

Zusammenstoß mit Mofafahrer - Beide ohne Licht - vor 7 Minuten

PINZBERG - Ein Radfahrer hat schwere Kopfverletzungen erlitten, als er auf einem Fahrradweg mit einem Mofafahrer zusammengestoßen ist. Beide hatten kein Licht an ihren Fahrzeugen.

Am späten Samstagabend kam es auf dem Fahrradweg an der Kreisstraße FO 2 zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad- und einem Mofafahrer, meldet die Polizei. Der Radfahrer nutzte die falsche Fahrspur auf dem Radweg und hatte zudem keine Beleuchtungseinrichtung an seinem Fahrrad angebracht.

Der entgegenkommende Mofafahrer war nach ersten polizeilichen Erkenntnisse ebenfalls ohne Licht unterwegs. Trotz eines getragenen Fahrradhelmes erlitt der Radfahrer durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Der Mofafahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Da er mit seinem Mofa ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war, erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige.