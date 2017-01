Pinzberger Eisstockschützen legen bald los

PINZBERG - Der Verein, Wintersport- und Wanderfreunde Pinzberg startet mit den eisigen Temperaturen in eine neue Runde. Vorsitzender Arnold Zametzer, gleichzeitig amtierender Eisstockkönig, freut sich schon auf die spannenden Stunden auf dem Eis.

Kühl genug ist es: Die Zeit des Eisstockschießens kann kommen. © dpa



Arnold Zametzer © Foto: Linke



Herr Zametzer, wann kann die Saison losgehen und wie aufwändig ist es, das Feld passend zu präparieren?

Arnold Zametzer: Im Grunde müssen wir nur noch warten bis es kalt genug ist, damit die Eisfläche gefroren bleibt. Bis jetzt konnten wir mit den Vorbereitungen leider noch nicht beginnen, wir rechnen aber Ende der Woche damit, unser Spielfeld herzustellen. Das ist bei unserem großen Verein mit 280 Mitgliedern und vielen engagierten Helfern zum Glück nur eine Sache von zwei bis drei Stunden und geht ruck, zuck. Zum Schluss kommt die Freiwillige Feuerwehr und flutet das ganze Spielfeld.

Ist die Eisfläche für jeden zugänglich, zum Beispiel für Schlittschuhfahrer?

Arnold Zametzer: Es darf gerne jeder kommen, der sich für das Eisstockschießen interessiert, wenn wir, meistens natürlich am Wochenende, auf der Eisfläche schießen. Wir können leider wegen mangelnder Aufsicht nicht erlauben, die Eisfläche eigenständig zu nutzen. Schlittschuhläufer sind weniger gern gesehen, da durch die Kufen an den Schlittschuhen, Schäden in Form von tiefen Rillen auf dem Spielfeld entstehen.

Wird es auch diese Saison wieder Wettkämpfe in Ihrem Verein geben?

Arnold Zametzer: Ja natürlich! Groß und Klein freut sich schon das ganze Jahr auf die Vereinsmeisterschaften und das Pokalschießen der Ortsvereine. Da kommen an die zwölf Ortsvereine zusammen, das ist jedes mal wie ein kleines Volksfest. Schade nur, dass es keine Winter wie früher mehr gibt.

