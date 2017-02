Pinzberger Frauenbund auf Zeitreise

Bunt und lustig ging es am Wochenende beim Faschingstrubel des KDFB zu - vor 5 Minuten

PINZBERG - Im Gasthof Schuhmann erlebte Frau beim Faschingstrubel im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitreise.

Die Zeitmaschine stand wohl auf 1968, als die Damen des Pinzberger Frauenbundes hineinstiegen, um als Hippies wieder heraus zu kommen. . . © Foto: privat



Anna Hack begrüßte Pfarrer Michael Gehret und "Die Haderlumpen", die einzigen Männer, die an dieser Veranstaltung teilnehmen dürfen. Die "Närrischen Weiber" heizten mit Schlagern aus den 70er Jahren ein. Im Flower-Power-Kostüm wirbelten sie unter der Leitung von Petra Sponsel über die Tanzfläche.

Bei Rockabilly stehen die Füße nicht still. Damit rockten die "Harra Chickas" aus Pinzberg die Bühne. Im Petticoatstyle der 50er waren die Mädels mit ihrer Trainerin Katharina Eichinger eine Augenweide. In der Gegenwart hieß es: "Staustufe Gosberg": Die "Flotten Motten" gaben einen lustigen Einblick in das tägliche Verkehrschaos. Mit Pappkarton-Autos steuerten sie zielsicher durch die Besucherreihen. Nach weiteren Liedstrophen befuhr der "Bürgermeister" auf dem Rad den neuen Radweg nach Wiesenthau.

Dass es den Beruf "Hausfrau" in unserem Jahrhundert gar nicht mehr gibt, erklärte Anna Hack in der Büttenrede "Hausfrau — ohne Beruf", aber für alles zuständig.

Die Purzelgarde aus Dobenreuth zeigte ihr Können bei einem Schautanz. Begleitet wurde sie von den Tanzmariechen Svenja und Lea. Die Betreuerin Sabine Wild hat viel Zeit für das Einstudieren des Gardetanzes investiert. In die sagenumwobene Zeit der griechischen Götter versetzten die "Harramaschoa" das Publikum. Beim Einzug von Göttervater Zeus ging ein Raunen durch den ganzen Saal.

Unter dem Titel "Kampf der Titanen" stellten die jungen Männer aus Pinzberg am Ende mal wieder ihr Können unter Beweis.