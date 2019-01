Plech: Erstmals Alternativ-Route bei Winterwanderung

Eine Tour für Sportliche, eine Tour für Familien und gemütliche Wanderer - vor 1 Stunde

PLECH - Erstmals bietet der Heimatverein Plech seine Winterwanderung mit zwei Niveaus an: Eine Tour für Ambitionierte sowie eine für Familien und alle, die es ruhiger angehen lassen wollen. Wir sprachen mit der Vorsitzenden Anja Heisinger über das veränderte Angebot.

Frau Heisinger, was hat den Anstoß für Ihre Winterwanderung an diesem Sonntag gegeben?

Anja Heisinger: Die Wanderung hat eine lange Tradition; unsere Wanderer scharren ab Weihnachten quasi schon mit den Füßen. Nach den vielen Feiertagen tut es gut, sich zu bewegen und die Gruppe ist immer eine fröhliche Gemeinschaft.

Warum bieten Sie heuer zwei Touren an?

Anja Heisinger: Einige Mitglieder und Gäste, die den ganzen Sommer über mit uns unterwegs waren, sind fit und möchten mehr als einen Spaziergang machen, sie suchen eine Herausforderung. Unsere älteren, treuen Wanderer dagegen und die Kinder brauchen etwas länger auf der Strecke. Das ist für beide Gruppen frustrierend: für die, die warten müssen, und für die, die sich abgehängt fühlen. Deshalb probieren wir es heuer mit zwei Strecken. Am Ende kommen alle wieder zur Einkehr im Ottenhofer Feuerwehrhaus zusammen.

Bilderstrecke zum Thema

So fängt das neue Jahr ja gut an! Wenn auch nur kurz, so war doch Forchheim Anfang Januar von einer weißen Pracht bedeckt. Grund für eine kleine Bildergalerie.