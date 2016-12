Polizei gibt Tipps: So haben Einbrecher wenig Chancen

FORCHHEIM - Kaum eine Woche vergeht in der im Landkreis Forchheim keine Einbrecher unterwegs sind. Die Polizei Oberfranken gibt einfache Tipps für mehr Sicherheit.

Symbolbild



In einer Pressemitteilung hat die oberfränkische Polizei ihre Tipps zusammengefasst, wie man es Einbrechern besonders schwer machen kann.

Welche Folgen hat ein Einbruch?

Für die Opfer eines Einbruchs ist die Tat grundsätzlich mit finanziellen Schäden verbunden, die aber meist entsprechende Versicherungen ersetzen. Nicht so einfach zu beheben sind die psychischen Belastungen, mit denen die Geschädigten nach der Tat zu kämpfen haben. Das Eindringen fremder Personen in den privaten Bereich stellt für viele Menschen eine traumatische Erfahrung dar. Deshalb nimmt das Polizeipräsidium Oberfranken nach eigenen Worten „diesen Deliktsbereich besonders ernst“ und habe einen Schwerpunkt in der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität gelegt. Dies zeige sich an der Aufklärungsquote 2015. Hier konnten die Beamten in rund einem Viertel der Fälle einen Täter ermitteln, während der bayernweite Durchschnitt bei etwa 15 Prozent lag.

Was tut die Polizei?

Erfahrungsgemäß ergreifen Einbrecher gerade in der dunklen Jahreszeit die Gelegenheit und versuchen im Schutz von Dämmerung oder Nacht schnelle Beute zu machen. Um die Bürgerinnen und Bürger in ihren Wohnungen und Häusern vor „ungebetenen Gästen“ zu schützen, hat die oberfränkische Polizei ihre Sicherheitsmaßnahmen ausgeweitet. So sind verstärkte Kontrollen an neuralgischen Verkehrspunkten und in möglichen Zielgebieten der Täter ein wichtiger Punkt.

Bringen Kontrollen etwas?

Laut Polizei sind die Kontrollen „zielführend und effektiv“. Als Beispiel nennt sie den Fall zwei Einbrecherduos Ende November und Anfang Dezember. Beamte der Bayreuther Verkehrspolizei hatten auf der A 9 in Richtung Berlin ein Auto mit zwei Litauern kontrolliert, die in Baden-Württemberg mehrere Einbrüche begangen hatten. Die Polizisten nahmen die Täter fest und entdeckten in dem Auto ein Versteck mit einem Teil der Beute vorangegangener Diebstähle. Bei einer Kontrolle Anfang Dezember nahmen Schleierfahnder der Verkehrspolizei Bamberg zudem zwei Rumänen fest, die von Schweizer Behörden wegen Einbrüchen gesucht wurden.

Wie schütze ich meine Wohnung?

Trotz umfangreicher und effizienter Kontrollen rät die Polizei, besonders wachsam zu sein und folgende Hinweise zu beherzigen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – sperren Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

- Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Wie schütze ich die Nachbarschaft?

Jeder kann selbst einen Beitrag zur Verhinderung oder zur Aufklärung von Einbrüchen leisten. Die Polizei gibt folgende Ratschläge:

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen und verständigen Sie anschließend sofort über Notruf 110 die Polizei. Es wird jedem Hinweis nachgegangen. - Sagen Sie bei verdächtigen Beobachtungen neben der Polizei auch Ihren Nachbarn Bescheid.

- Praktizieren Sie Nachbarschaftshilfe. Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn und erwecken Sie einen bewohnten Eindruck, indem Sie beispielsweise den Briefkasten leeren oder die Rollläden zur Nachtzeit schließen.

