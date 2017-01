Polizei hängt Anti-Merkel-Plakat in Behringersmühle ab

Bergspezialisten klettern auf Felsmassiv - Kein Straftatbestand - vor 1 Stunde

BEHRINGERSMÜHLE - In großen Buchstaben steht auf dem Riesen-Plakat, das Unbekannte an eine Felswand bei Behringersmühle angebracht haben: "Merkel, geh' weg". Unbekannte haben es dort aufgehängt, um womöglich pünktlich zur Pottensteiner Lichterprozession die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Jetzt greift die Polizei ein.

Auf einem rund zwei mal fünf Meter großen Transparent haben Merkelgegner in Behringersmühle ihre Abneigung gegenüber der Bundeskanzlerin bekundet. © Reinhard Brendel/privat



Auf einem rund zwei mal fünf Meter großen Transparent haben Merkelgegner in Behringersmühle ihre Abneigung gegenüber der Bundeskanzlerin bekundet. Foto: Reinhard Brendel/privat



Unter der Aufschrift "Merkel, geh' weg" steht "Alternative" in der Anmutung des AfD-Logos (Alternative für Deutschland). Die AfD Forchheim jedoch will mit dem Plakat nichts zu tun haben.

Ein Behringersmühler Bürger hatte das Plakat am Freitagvormittag an einem Aussichtspunkt in der Karl-Brückner-Anlage entdeckt. Um es an dem Felsmassiv anzubringen, muss es eine waghalsige Kletterei gewesen sein, vermutet der Gößweinsteiner Reinhard Brendel, der uns das Foto des Plakats zukommen ließ. Er ärgert sich: An dem Felsen bestünde ein absolutes Kletterverbot, zudem lebten an dem Massiv Uhus, die unter strengem Naturschutz stünden.

Anwohner hatten letzte Woche die Polizei Ebermannstadt eingeschaltet. Die Kripo Bamberg übernahm den Fall, prüfte, ob weiter ermittelt werden müsse. Das Ergebnis: "Ein Straftatbestand liegt aus unserer Sicht nicht vor", so Alexander Czech, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Oberfranken. Die Aussage "Merkel, geh' weg" sei schließlich nicht beleidigend. Das Aufhängen an sich sei nicht verboten, das sei eine Sache der Gemeinde, so Czech.

Weg kommt das rund fünf mal zwei Meter große Plakat trotzdem: Am Montagmittag klettern Bergspezialisten der Polizei Ebermannstadt auf das Massiv, um das Plakat wieder zu entfernen.

Insgesamt hing das Plakat dort vier Tage lang - und das pünktlich zur Lichterprozession in Pottenstein, wo es bekanntlich zahlreiche Besucher in die Fränkische Schweiz zieht. "Die Leute haben das Lichterfest in Pottenstein für ihre politische Aussage nutzen wollen, denn das Transparent ist von der B 470 von Ebermannstadt kommend deutlich zu lesen", ist sich Reinhard Brendel sicher.

Barbara Zinecker