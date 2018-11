Polizei in Forchheim warnt vor Erpresser-Mails

Aktuell sind Spam-Nachrichten mit Zahlungsaufforderungen im Umlauf - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Betrüger verschicken in Forchheim gefälschte Mails mit Zahlungsaufforderungen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

„Ich habe Angst, dass der Weiße Ring zu Schaden kommt“, sagt Monika Vieth, Leiterin des Weißen Rings in Forchheim. In ihrem Namen wurden mehrfach Mails an Bekannte aus ihrem Adressbuch mit Zahlungsaufforderungen verschickt.

„Ich weiß von mindestens vier Personen, die von meiner Mailadresse teils mehrere solcher Mails in den vergangenen Wochen erhalten haben“, sagt sie. Den Mailaccount nutzt Monika Vieth privat, aber auch für den Weißen Ring. Eine Empfängerin kontaktierte sie und wies auf die „recht seltsamen Mails“ hin. Im Anhang der Mails befindet sich eine Rechnung, die vermutlich Viren enthält.

„Solche betrügerischen Mails kommen immer wieder vor“, sagt der Forchheimer Polizeihauptkommissar Markus Laufer. Öffne man den Mailanhang, gelange ein Trojaner auf den Computer, der ein Ausspähen ermöglichen kann. „Wenn ich erfahre, dass von meinem Mailpostfach aus so etwas verschickt wurde, ist der Account vermutlich gehackt worden. Man sollte schnell sein Passwort ändern“, sagt Laufer.

Betroffene sollten zudem bei der Polizei Anzeige erstatten. „Wenn sich bereits Viren auf dem Computer befinden, kann es ratsam sein, das Online-Banking zu erneuern und alle Daten auf dem PC zu löschen und neu aufzuspielen. Computerexperten können weiterhelfen“, rät der Polizist.

