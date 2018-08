Polizei nimmt Motorradfahrer ins Visier

EBERMANNSTADT - Die Polizei ist derzeit verstärkt unterwegs, um gegen Motorradfahrer vorzugehen, deren Bikes lauter sind als erlaubt. Am Samstag waren die Beamten in Ebermannstadt unterwegs und haben kontrolliert.

Symbolbild. © NEWS5 / Holzheimer



Am Samstagnachmittag waren Beamte der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg im Einsatz an der „neuen Rennstrecke“ am Feuerstein, teilt die Polizei mit.

Im Zuge der durchgeführten Kontrollen wurden an insgesamt sieben Krafträdern technische Veränderungen und Eingriffe festgestellt, die nicht erlaubt waren. Die Betriebserlaubnis der betroffenen Kräder war aufgrund der Umbauten erloschen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Biker werden angezeigt.

