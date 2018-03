Polizeikontrollen: In Gräfenberg ergiebig

In Untertrubach ging's dagegen gemütlicher zu - vor 5 Stunden

UNTERTRUBACH - Die Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Bamberg konzentrierten sich am Wochenende auf den östlichen Landkreis Forchheim. Dabei wurden einige Schnellfahrer registriert.

Samstag und Sonntag führten Beamte der Verkehrspolizei Bamberg in Untertrubach und in der Bayreuther Straße in Gräfenberg jeweils eine fünfstündige Radarmessung durch. Insgesamt durchfuhren 122 Fahrzeuge die Kontrollstelle in Untertrubach in Fahrtrichtung Obertrubach.

Mit überhöhter Geschwindigkeit war hier lediglich ein Verkehrsteilnehmer unterwegs. Er wurde mit 64 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Durch die Messstelle in Gräfenberg, in Fahrtrichtung Bayreuth, fuhren 1020 Fahrzeuge. Zu schnell unterwegs waren hier 104 Verkehrsteilnehmer. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 81 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.