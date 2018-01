Pool-Position für Oberbürgermeister Kirschstein

FORCHHEIM - Am Samstag ging im Kolpinghaus die "12. Forchheimer Prunksitzung" über die Bühne. Dabei gelang es den Akteuren einmal mehr, ein Feuerwerk aus Tanzeinlagen und Wortbeiträgen abzubrennen. Letzteres ging selbstredend, wie es sich für Prunksitzungen gehört, nicht ohne eine gehörige Portion Lokalkolorit vonstatten.

Ein Vorgeschmackt aufs Open-Air-Kino in der Pfalz?Uwe Kirschstein (links) und Josua Flierl nahmen im Planschbecken Platz



In Abwesenheit des Präsidenten der Närrischen Siedler Lichteneiche, Bernd Uttenreuther, der beruflich in Österreich verweilte, übernahm Peter Lassner die Moderation der Prunksitzung, gemeinsam mit Elferratsmitglied Markus Schmidt.

Nach einem Einzug aller Aktiven, einer kurzen Begrüßungsrunde der Ehrengäste, ging es los im Programm. Den Anfang machte die Kindergarde, die zu einem Musikmix aus Heidi und Biene Maja tanzte. Damit es nicht zu spät wurde, durften gleich im Anschluss die Jüngsten des Vereins auf die Bühne. In ihren Indianerkostümen tanzten sie sich schnell in die Herzen der Besucher.

Einer schlechten Tontechnik fiel leider der Auftritt der Neder-Bier-Batscher zum Opfer, wobei sich Marco Bauer und Klaus Fietzek intensiv Gedanken über ihren Auftritt gemacht hatten und mit feinem Wortwitz, aber auch mit so manchen Spitzen brillierten. Weit könne es ja mit der Kultur in Forchheim nicht mehr her sein, wenn jetzt schon die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim nur noch halbtags arbeiten würde, scherzten die beiden. Die Kulturbeauftragte habe dann noch mehr Zeit sich der neuen Idee des städtischen Jugendbeauftragten Josua Flierl zu widmen, der vorgeschlagen hatte "Open-Air-Kino" im Innenhof der Kaiserpfalz im Planschbecken anzubieten.

Und für genau diese Idee durften einige Ehrengäste an diesem Abend schon einmal Probe sitzen, beziehungsweise liegen, wurde doch ein Planschbecken aufgebaut, in dem einige Ehrengäste, allen voran Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der als Schotte verkleidet zur Prunksitzung kam und Josua Flierl, der in die Klamotten eines Sträflings schlüpfte, Platz nehmen durften. Wie man die Neder-Bier-Batscher so kennt, nahmen sie kein Blatt vor den Mund. "Früher klopften noch Maria und Josef am Scheunentor, jetzt stehen schon Sontowski und Partner davor", scherzten die zwei.

"Schade eigentlich, dass MdL Michael Hofmann keinen zweiten Bauchnabel hat, sonst hätte er sich als Blockflöte verkleiden können", scherzten die beiden. Strammstehen hieß es beim Schautanz der Jugendgarde, die zeigte, was alles in einem Boot-Camp zu leisten ist. Autoverkäufer Heiner wird wohl die Prunksitzung nicht so schnell vergessen, denn als er mit Kabarettistin Lizzy Aumeier die Titanic-Szene auf der Bühne nachstellen musste, blieb beim Publikum kein Auge trocken.

Natürlich durfte auch das Männerballett der Närrischen Siedler nicht fehlen. Unterhaltsam auch der vereinseigene Sketch "Sparmaßnahmen im Altersheim" oder das vereinseigene Schwanensee-Ballett mit den beiden Ehrensenatoren Rainer Uttenreuther und Herbert Minks, die das sprichwörtliche "Bild für Götter" abgaben, als sie in Ballettschühchen und Röckchen zwar nicht gerade über die Bühne schwebten, aber bemüht waren mit ihren Bewegungen eine wenigstens einigermaßen anmutige Bewegungsfolge hinzubekommen.

Eines hat sich wieder bewahrheitet: Mit der Prunksitzung der Närrischen Siedler Lichteneiche ist es wie mit einem guten Wein. Umso länger es den Verein gibt, umso besser wird das Programm.

ALEXANDER HITSCHFEL(Text und Fotos)