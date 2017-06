Pop-up-Galerie Forchheim: Fliegende Untertassen im Stau

Forchheimerin Cristina Soler stellt am Samstag ihre Werke im Buchdrucker-Haus aus - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nur ganz kurz sind die Werke Cristina Solers (46) aus Forchheim im alten Buchdrucker-Haus zu sehen. Ihre Ausstellung "Space Traffic" ist der Auftakt zur Nutzung leerstehender Gebäude durch den Künstler Stephan Graf von Bentzel. Dabei dürfen sogar Erdbeeren ins Weltall.

Sieht sich nicht als hochfliegende Künstlerin, sondern mehr als bodenständige Handwerkerin: Cristina Soler lässt in „Space Traffic“ Untertassen ins Weltall fliegen. © Foto: Udo Güldner



Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs, das mit seiner Ein-Frau-Besatzung vier Jahre unterwegs war, um die eigene Phantasie zu erforschen. Nur wenige Schritte von der Fußgängerzone entfernt dringt der Besucher in Galerien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Dabei ist das Vakuum zwischen den Planeten gar nicht so leer, zumindest nicht in den farbenfrohen Augen Cristina Solers. Dort tummeln sich vor einer Vielzahl an Sternen Raketen, Ufos und andere Fahrzeuge. Dabei erinnert die wilde Buntheit an Comics, obwohl die Malerin es nicht darauf anlegt. "Es fing eigentlich mit Telefonkritzeleien an. Es wurde dann immer farbiger."

Die gebürtige Würzburgerin mit spanischen Vorfahren sieht sich weniger als hochfliegende Künstlerin, denn als bodenständige Handwerkerin. Was vielleicht an ihrer Ausbildung zur Werbegrafikerin oder ihrem jetzigen Beruf als Fachfrau für Renovierungsarbeiten liegen mag. Zumindest ihr Hobby, das Restaurieren von Oldtimern, das sie seit fast 30 Jahren betreibt, scheint auf das Papier abgefärbt zu haben. Wenn man den Verkehr auf der Milchstraße betrachtet, der in alle Richtungen fließt (Todas las direcciones), zur Stoßzeit (Hora de punta) die fliegenden Untertassen im Stau stehen oder sich alle am Autobahnkreuz treffen (Cruce de autopistas).

Vierzig Außerirdische

Bisweilen zählt Cristina Soler, die sich aus praktischen Gründen "Christina" schreibt, einfach durch und nennt ihre Bilder "Vierzig Außerirdische" (Cuarenta extraterrestras), "Zweiundvierzig Sterne" (Cuarenta y dos estrellas) oder gar "Sieben unbekannte Planeten" (Siete planetas desconocides).

In Forchheim, wo sie seit vier Jahrzehnten lebt, kennt sie kaum jemand als Künstlerin, auch wenn sie "schon immer kreativ" war. Die ausgestellten Miniaturen sind bereits im Zeitraum 2000—2004 entstanden und nur in Erlangen und Nürnberg zu sehen gewesen. Die sehr zeitaufwendige Technik des Aquarellmalens, Ausschneidens, Aufklebens auf verschiedene Plexiglasschichten und Verwendung von Abstandshaltern erzeugt optische Tiefe.

Künstlerin sitzt selbst am Steuer der Raumschiffe

Die kindliche Freude am Chaos und am Phantastischen ist Cristina Soler dabei in jedem Pinselstrich und jedem Scherenschnitt anzumerken. "Dabei bin ich weder astronomisch interessiert, noch ein Science-Fiction-Fan." Wohl aber beeindruckt von US-Popart-Legenden wie James Rizzi oder Keath Haring. "Seit 13 Jahren bin ich nicht mehr dazu gekommen, meinen Aquarell-Block zur Hand zu nehmen. Aber jetzt habe ich wieder richtig Lust."

In jedem ihrer Wimmelbilder, in denen Raumschiffe aller Art über die Leinwand fliegen, sitzt sie auch selbst am Steuer. Weil ihr Vater Katalane ist, erstrahlt die Rakete dabei in den Nationalfarben gelb und rot. Und sämtliche Bilder tragen spanische Titel. Bis auf eines, das den Schlosspark Thurn zeigt. "Das habe ich Stephans Schwester zum Geburtstag geschenkt." Da umrunden der Western-Saloon und die Ritterspiele den viel zu kleinen Schloss-Planeten, der Thurn heißt und in dem auch Galerist Stephan von Bentzel wohnt. Wenn er nicht gerade unbekannten Künstlern eine Ausstellung ermöglicht.

Am Samstag 3. Juni, ist die Künstlerin in der Pop-up-Galerie Grafschafft (Hauptstraße 5) zwischen 11 und 17 Uhr anwesend, um Besucher durch die Ausstellung zu führen und Fragen zu beantworten.

