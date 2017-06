Pop-Up-Galerie: Sexy, provokativ und gleichberechtigt

Ausstellung in der Pop-up-Galerie im Buchdrucker-Haus macht Betrachter zum Voyeur

FORCHHEIM - "EMannZip@Ion" ist die letzte Ausstellung in den Räumen der "GalerieGrafSchafft" im Buchdrucker-Haus. Mit Silvia Wawarta (34) aus Nürnberg und ihren FineArt-Prints schließt die von Stephan Bentzel geschaffene Pop-up-Galerie, um einem geschäftlichen Nachmieter Platz zu machen. Doch zuvor wird aus dem Renaissance-Anwesen ein wunderbarer Waschsalon.

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Michael Csepai von der Werbegemeinschaft lassen sich von Silvia Wawarta ihre Fotografien erklären. © Foto: Udo Güldner



Es sind nur sechs Szenen, die den Beobachter zum Voyeur werden lassen. Das Auge wird von knapp bekleideten Frauenkörpern in das Bild hineingezogen. Wobei es an entscheidender Stelle das künstlerische Mittel der Unschärfe gibt. Das entschärft sogar eine "Cheyenne", die gerade einen Roman zur Hand nimmt und halbnackt darauf wartet, dass die Unterwäsche nicht nur sauber, sondern rein wird.

Die Perspektive ist dabei so gewählt, dass es wirkt, als ob das Objekt der Begierde nichts vom Zuschauer wüsste, der hinter ihm und der sich drehenden Waschtrommel steht oder draußen an der Schaufensterscheibe vorübergeht.

Neon und verchromt

Silvia Wawartas spielerisch provokante Werke changieren zwischen Aktstudien und Fotoreportagen und sind "vom Leben beeinflusst". Eine Nacht lang wurde ein Waschsalon in der Sulzbacher Straße in Nürnberg vor drei Jahren zum Ort lasziver Posen. "Ich liebe es, Haut zu zeigen, sexy zu sein. Das gehört zum Frausein dazu." Im Gepäck hatte Silvia Wawarta Requisiten, die dem 90er-Jahre-Charme des neonbeleuchteten, cyanbläulichen und verchromten Waschsalons zusprechen. Sie erzählt in den für die Künstlerin ungewöhnlich kleinen Formaten kurze Geschichten.

Ihre buntgewandete "Ariel" etwa hat eine Waschpulver-Tonne gleichnamiger Marke neben sich. Ihre gesichtslose "Uriel" bewacht als "Herrin des Lichts" mit ganz engem Höschen die Pforten des Paradieses. Ihre hellwache "Luna" liest des Nachts, wenn auch nicht bei Mondenschein, ein Standardwerk über weibliche Fotografie: "Women seeing women". Ihre vor Lebenslust strahlende "Roxanne" nutzt die Schleuderphase zu einem Spielchen auf dem Flipper-Automaten. Gerade die Details verraten die Handschrift der gelernten Werbefotografin, die sich seit vier Jahren der visuellen Kunst zugewandt hat.

Überwachungskamera observiert Waschsalon

Da ist auf der Spielstandsanzeige doch zufällig der Textfetzen "sex" zu lesen, und ganz in der Ecke des Bildes observiert eine versteckte Überwachugskamera den Waschsalon. Plötzlich wird der Beobachter, der sich unbeobachtet glaubte, selbst zum Opfer seiner eigenen Schaulust.

Es handelt sich bei allen Bildern um ein und dieselbe Frau, eine ehemalige Arbeitskollegin aus der Zeit vor knapp zehn Jahren, als sich Silvia Wawarta noch mit Jobs in der Gastronomie ihren Traum von der selbstständigen Fotografin finanzierte. "Ich wollte zeigen, dass jede Frau schön ist, auch eine normale Hausfrau, die eben kein perfektes, professionelles Model ist."

Geheimnisvolle Aura

Hinter der oberflächlichen Schönheit des Sujets steht aber auch eine hintergründige Idee, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zu entziffern ist.

Dank spezieller Acryl-Platten bildet sich um die Bildmotive eine leuchtende Corona. Den fluoreszierenden Strahlenkranz deutet Wawarta als "Heiligenschein", der auch einfachen Frauen eine geheimnisvolle Aura verleiht. Die Gleichberechtigung deutet die Künstlerin als universelle Frage, die nicht nur Frauen, sondern alle Menschen befreien müsse. Die Idee, leerstehende Geschäftsräume in der Innenstadt kurzzeitig mit Kunst zu beleben, um die Räumlichkeiten vorzustellen und neue Mieter zu finden, ist Stephan Bentzel bereits beim ersten Projekt gelungen.

"Einer muss mit zeitgenössischer Kunst in Forchheim den Anfang machen," sekundierte Michael Csepai von der Werbegemeinschaft. Neue Ideen an anderer Stelle seien in Planung.

Wer sich die Ausstellung ansehen möchte, sollte einen Termin mit Silvia Wawarta unter Telefon (09 11) 13 38 00 81 oder (01 73) 5 62 26 00 vereinbaren oder zur Finissage am 20. Juni ab 18 Uhr kommen.

UDO GÜLDNER