Positive Bilanz beim Hüpfburgenfestival in Forchheim

Für zehn Tage verwandelte sich der Forchheimer Stadtpark an der Karolingerstraße in eine Welt aus 22 Burgen. Am Pfingstwochenende machte das regnerische und kühle Wetter dem Veranstalter allerdings einen Strich durch die Rechnung. Dennoch: Auch im nächsten Jahr könnte der Stadtpark wieder belebt werden und dann nicht nur mit Hüpfburgen. © Patrick Schroll