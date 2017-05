Prachtwetter bei Frankentour der Porsche-Freunde

Liebevoll gepflegte Oldtimer des Modells 356 erregten das Aufsehen der Menschen am Etappenziel in Schlaifhausen

SCHLAIFHAUSEN - Der neuen Technik sei Dank: So konnte so mancher Fußgänger auf der Strecke sein Smartphone hervorholen, um die unerwartet an ihm vorbeifahrenden Oldtimer von Porsche bildlich einzufangen. Unterwegs war die Clubsektion Nordbayern des Porsche 356 Club Deutschland auf ihrer traditionellen Frühjahrs-Tour durch das Frankenland.

Das Wetter spielte mit: Am Samstag konnten die Liebhaber des Porsche 356 ihre sportlichen Oldtimer mit geöffnetem Verdeck „ausführen“. © Foto: Franz Galster



Von Nürnberg führte die Route über Kraftshof, Neunhof, Kalchreuth, Weiher, Rosenbach und Hetzles bis nach Poxdorf bei Effeltrich. Dort besuchen die Teilnehmer eine Firma, die sich mit Oldtimerrestauration befasst. Über die malerische Strecke nach Kunreuth, Weingarts und Oberehrenbach erreichten die Teams schließlich das Mittagsziel in Schlaifhausen.

Nicht weniger reizvoll, wartete nach der Mittagspause eine landschaftlich besonders reizvolle Etappe, die durch Leutenbach, Egloffstein, Bieberbach, Gößweinstein, Obertrubach und Betzenstein führte mit dem nächsten Etappenziel in Plech. Besonders abwechslungsreich ist der letzte Streckenabschnitt von Plech über Eichenstruth, Raitenberg, Treuf und Stöppach. Gegen 16.15 Uhr erreichten die Teams ihr Endziel in Kühnhofen bei Hersbruck im Landgasthof Grüner Baum.

Koordinator Wolfgang Heinrich hatte eine abwechslungsreiche Strecke ausgesucht. Nicht aussuchen konnte er das Wetter, doch das zeigte sich an diesem Tag von seiner allerbesten Seite des Frühlings. Er koordiniert eine der 13 regionalen Clubsektionen, die insgesamt 650 Mitglieder in ganz Deutschland zählt. 24 Fahrzeuge der 356er Serie aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, vorwiegend aus Nordbayern, gingen an den Start. Sie zeigten sich liebevoll gepflegt und waren gar kein wenig müde. Eben immer noch sehr zuverlässig.

FRANZ GALSTER