Premiere für „Schloss Makani“

TV-Serienprojekt in Forchheim und Schloss Wiesenthau gedreht - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - In „Schloss Makani — Das Experiment“ werden junge Nachwuchs-Hexen ausgebildet. Für einen Trailer haben die Produzentinnen rund um das Schloss Wiesenthau und im Herder-Gymnasium Forchheim gedreht. Am 27. April feiert die Vorschau in Fürth Premiere.

Das Treppenhaus des Herder-Gymnasiums wurde für "Schloss Makani" kurzerhand zum Drehort. © Martin Regner



Die Serie soll in mehreren Zeitepochen spielen und in vier Staffeln mit je 14 Folgen zu je 25 Minuten den Kampf zwischen Gut und Böse im Reich der schwarzen Magie erzählen.

Bis die Geschichte im Fernsehen erzählt wird, könnte noch einige Zeit verstreichen, sagt Michelle Tönnies, eine der Produzentinnen, auf NN–Nachfrage. „Wir sind weiterhin im Gespräch mit einer Produktionsfirma und alles ist auf einem sehr guten Weg.“

Als ein Dankeschön an alle Unterstützer und Darsteller feiert das Filmteam am 27. April die Premiere des zehnminütigen Trailers. Über die Leinwand flimmern werden die 2017 gedrehten Szenen im Fürther Studio der Produktionsfirma Alter Cine.

Mit dem Trailer, den es auch in einer Zwei-Minuten-Version geben soll, wollen die drei Filmemacher auch weitere Produzenten auf sich aufmerksam machen.

