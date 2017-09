Pretzfeld: 85-jähriger Autofahrer übersieht Moped-Fahrerin

Opel-Fahrer nimmt 17-Jähriger die Vorfahrt und prallt beim Rangieren auf Mercedes - vor 1 Stunde

PRETZFELD - Am Dienstag hat die Unachtsamkeit eines 85-jährigen Opel-Fahrers zu Schrecken und Sachschaden geführt. In der Schulstraße in Pretzfeld hat der Mann die Vorfahrt missachtet.

Eine Moped-Fahrerin in Pretzfeld (Symbolbild) hatte Glück. Foto: dpa/Roland Weihrauch



Ein 85-jähriger Opel-Fahrer missachtete beim Einfahren von der Schulstraße in die Kreisstraße in Pretzfeld eine 17-jährige Moped-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Zum Glück konnte die junge Fahrerin einen Sturz vermeiden und blieb somit unverletzt.

Beim Rangieren nach der Beinahe-Kollision prallte der ältere Fahrzeugführer noch gegen den Mercedes einer 43-Jährigen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.