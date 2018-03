Pretzfeld: Der Bürgermeisterin wird’s zu bunt

Für Hetzelsdorf und Poppendorf wird es fortan keine Bürgerversammlungen mehr geben - vor 11 Stunden

PRETZFELD - Am Ende einer an sich unspektakulären Gemeinderatssitzung ließ Bürgermeisterin Rose Stark (SPD/Ökologen) eine kleine Bombe platzen: Sie betrifft die ständigen Querelen bei den Bürgerversammlungen in Hetzelsdorf.

Pretzfeld (Bild) im Herzen der Fränkischen Schweiz hat zwölf Ortsteile — darunter Hetzelsdorf und Poppendorf. In diesen beiden Dörfern sind Bürgerversammlungen vorerst gestrichen. © Foto: Ralf Rödel



Pretzfeld (Bild) im Herzen der Fränkischen Schweiz hat zwölf Ortsteile — darunter Hetzelsdorf und Poppendorf. In diesen beiden Dörfern sind Bürgerversammlungen vorerst gestrichen. Foto: Foto: Ralf Rödel



"Ich werde aufgrund der Vorkommnisse und der Vorwürfe bei der letzten Bürgerversammlung in Hetzelsdorf für Hetzelsdorf und Poppendorf dort keine Bürgerversammlungen mehr abhalten", so Stark. "Es ging nur um Polemik und das tue ich mir nicht mehr an." Sie sei auch enttäuscht vom Hetzelsdorfer Heinrich Wölfel (WGO), dass er als Marktgemeinderat kein Wort gesagt habe. "Ich bin jetzt 66 Jahre und brauche das nicht", erklärte die Bürgermeisterin.

Die Pretzfelder Bürgermeisterin Rose Stark © Peter Roggenthin



Die Pretzfelder Bürgermeisterin Rose Stark Foto: Peter Roggenthin



Starks Parteigenosse Adnan Kachi-Grembler betonte, dass es traurig sei, wenn eine gute Sache so ausarte. Die Bürger würden damit eine sehr gute Dienstleistung verspielen. Gerhard Mühlhäußer (CSU/BB) betonte, dass er zwar Stark gut verstehen könne, "ich finde es aber schade und auch nicht gut, wenn wir einzelne Ortsteile unterschiedlich behandeln". Er wäre früher schon bei Bürgerversammlungen gewesen, "da ging es noch stürmischer zu". Mühlhäußer sei sich aber auch bewusst, dass Stark dort keine Bürgerversammlung abhalten müsse.

Den Hinweis der Rathaus-Chefin, dass das Forum Bürgerversammlung in Hetzelsdorf falsch genutzt werde, konterte Heinrich Wölfel mit den Worten: "Wenn sonst nichts läuft, muss es eben über die Bürgerversammlung laufen". Stark erwiderte: "Ich hatte Sie auch gebeten, ein Protokoll zu führen, das haben sie nicht gemacht. Ihre Erklärung akzeptiere ich auch nicht, sie sind im Gemeinderat, bei einem Versäumnis hätten Sie nachhaken können." Wölfels Antwort: "Ich muss kein Protokoll führen."

STEFAN BRAUN