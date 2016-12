Pretzfeld: Freie Fahrt zur Bundesstraße 470

Sanierung der Strecke unterhalb des Schlosses beendet — Dieter Güttler aus Gemeinderat verabschiedet - vor 4 Stunden

PRETZFELD - Zur Jahresabschlusssitzung zog der Gemeinderat um. Das Rathaus wurde eingetauscht gegen die Gaststätte am Sportplatz. Einziger Tagesordnungspunkt neben dem Rückblick der Bürgermeisterin: die Verabschiedung eines langjährigen Gemeinderates.

Die Straße unterhalb des Schlosses ist saniert, das Bachufer komplett umgestaltet worden. Nun wurde die Straße freigegeben, einstweilen schützt noch ein Bauzaun vor Stürzen, ein Geländer soll folgen. Foto: Fotos: Stefan Braun



Die Gäste in „Metas Sportgaststätte“ staunten nicht schlecht, als Bürgermeisterin Rose Stark sie um Aufmerksamkeit bat und auf die bevorstehende „Sitzung“ hinwies. Neben den Mitgliedern des Rates und ehemaligen Würdenträgern waren auch die Mitarbeiter des Rathauses erschienen.

Zunächst herrschte absolute Ruhe, denn im Gedenken an die Opfer des Attentats von Berlin wurde eine Schweigeminute eingelegt.

Von August 1992 bis September 2016 gehörte Dieter Güttler (SPD/ Ökologen) ununterbrochen dem Gemeinderat an, von 1996 bis 2002 bekleidete er das Amt des 3. Bürgermeisters. Umso überraschender kam im September sein Rücktritt, für den berufliche Gründe ausschlaggebend waren. Rose Stark würdigte das Engagement des Trägers der kommunalen Ehrenmedaille für das Wohl aller Ortsteile der Gemeinde und hob speziell sein Fachwissen in Bauangelegenheiten hervor. Güttler wirkte bei der Erstellung vieler Pläne mit und beriet Rat suchende Bürger sehr ausführlich und kompetent. Nachfolger ist Hans-Jürgen Müller (wir berichteten).

Neues FFW-Fahrzeug

In ihrem Rückblick ging die Bürgermeisterin, die von einem zufriedenstellenden Jahr sprach, auf die wesentlichen Punkte ein. Zu den Höhepunkten zählten die Einweihung des umgebauten Feuerwehrhauses und die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, auch die Fertigstellung des Breitbandausbaus in allen Ortsteilen. Die restlichen „weißen Flecken“ sollen im Rahmen des Förderprogramms des Bundes abgedeckt werden.

Angestoßen wurde die Sanierung der Wege auf dem Friedhof im Hauptort. Mit mehr als sechswöchiger Verzögerung konnten am Dienstag, nicht nur zur Freude der Bürgermeisterin, auch endlich die Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Staatsstraße vom Hauptort zur B 470 soweit abgeschlossen werden, dass die Straße für den Verkehr wieder freigegeben ist. Das Brückengeländer am Gehsteig wird derzeit aber noch durch einen Bauzaun ersetzt.

Auch für das kommende Jahr kündigte Rose Stark umfangreiche Projekte an. So steht bereits im Januar der Beitritt zur „ILE Fränkische Schweiz Aktiv“ an. An dieser interkommunalen Zusammenarbeit beteiligen sich zwölf Gemeinden aus der Region (wir berichteten).

STEFAN BRAUN