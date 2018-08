Pretzfeld: Haus mit Eiern beworfen

Polizei sucht Zeugen für die Tat - vor 1 Stunde

PRETZFELD - In Pretzfeld waren am Wochenende Eierwerfer am Werk.

Eier © dpa



Zwischen Freitagabend, 17. August, 22 Uhr und Samstag, 18. August, etwa 13 Uhr, ist ein Einfamilienhaus in Pretzfeld mit Eiern beworfen worden. Das Haus steht in der Schulstraße. Der Schaden ist erheblich, sagt die Polizei.

Die Ebermannstädter Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise, Telefon (09194) 73880.

nn