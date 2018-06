Pretzfeld: Kunsthandwerkermarkt rund um die Kirche

Der Markt zur Kiliani-Kirchweih hat Tradition - vor 36 Minuten

PRETZFELD - Marmelade, selbstgemachte Karten oder vielleicht ein neuer Hut? Am Kunsthandwerkermarkt hat der Besucher die Qual der Wahl.

Der Markt rund um St. Kilian lädt zum Stöbern ein. Foto: Markt Pretzfeld



Am Sonntag, 8. Juli, findet von 11 bis 18 Uhr im Rahmen der Kiliani-Kirchweih in Pretzfeld der Kunsthandwerkermarkt rund um die Pfarrkirche St. Kilian statt. Auch lädt ein Kinderflohmarkt am Schlossberg zum Stöbern ein. Der Festgottesdienst zur Kirchweih beginnt um 10 Uhr, ab 14.30 Uhr spielt die Musik vom Junior- und Schülerblasorchester und im Anschluss natürlich die Musikkapelle Pretzfeld.