Pretzfeld: Mercedes kracht gegen Golf

Unfall beim Abbiegen zwischen Weilersbach und Ebermannstadt - vor 48 Minuten

PRETZFELD - Mittelschwere Verletzungen beider Autofahrer und 15000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge am Donnerstagabend.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Mercedes A-Klasse und einem VW Golf kam es am Donnerstagabend auf der B470 zwischen Ebermannstadt und Weilersbach. Die 58-jährige Fahrerin des Mercedes war aus Richtung Pretzfeld unterwegs und wollte an einem Stoppschild nach links auf die Bundesstraße in Richtung Forchheim abbiegen. Aus derselben Richtung kam währenddessen ein 44-jähriger Fahrer eines VW Golf. Diesen übersah die 58-Jährige und krachte in die Seite des VW. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich bei dem Aufprall mittelschwere Verletzungen zu. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro. Die Einsatzkräfte mussten größere Mengen Bindemittel an der Unfallstelle ausstreuen, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.