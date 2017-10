Pretzfeld: Mutwillige Zerstörung

An Bushaltestelle Fahrplanvitrinen beschädigt

PRETZFELD - Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, sich sich zwischen dem 10. und 18. Oktober abgespielt haben muss.

An der Bushaltestelle auf Höhe der Abzweigung in Richtung Hagenbach haben Unbekannte in diesem Tatzeitraum die Fahrplanvitrinen zerstört.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0.