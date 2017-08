Pretzfeld: Wilderer schießt Reh trotz Schonzeit

PRETZFELD - In seinem Revier hat ein Jäger am Montag ein erschossenes Reh gefunden. Derzeit dürfen diese Tiere aber nicht gejagt werden.

Am Montagvormittag fand der Jäger in seinem Revier in Pretzfeld/Hetzelsdorf das Reh. Er erstattete gegen den unbekannten Wilderer Anzeige bei der Polizei in Ebermannstadt, unter anderem auch deshalb, weil für das Wild derzeit Schonzeit besteht.

Die Ricke wurde am „Reisberg“ im Bereich „Auf der großen Hut“ gewildert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zu dem Sachverhalt Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0 in Verbindung zu setzen.