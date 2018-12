Pretzfeld: Zu schnell in die Kontrolle

PRETZFELD - Das kann so kurz vor Weihnachten richtig teuer werden: Insgesamt 14 Autofahrer drückten in Pretzfeld zu arg aufs Gaspedal.

Bei einer gut dreistündigen Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Bamberg mussten am Montagvormittag in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ebermannstadt insgesamt 14 Fahrzeugführer beanstandet werden. Der Schnellste wurde mit Tempo 75 bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gemessen.