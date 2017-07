Pretzfelder Kirschenfest: Sechs Königinnen im Rampenlicht

Politische Prominenz und Ehrengäste beim Bieranstich - vor 53 Minuten

PRETZFELD - Das war bis zum 49. Kirschenfest noch nie da: mit Kirschenkönigin Sandra, Bierkönigin Carina aus Forchheim, aus dem Aischgrund Karpfenmajestät Nina, der fränkischen Spargelkönigin Anna aus Nürnberg, der Baiersdorfer Meerrettichkönigin Christine und der "Bretzfeld"-Hohenloher Weinkönigin Isabell standen beim Bieranstich sechs bekrönte Hohheiten im Rampenlicht - welch eine Pracht.

"Ich komme mir vor wie die 'Königinnenmutter', den männlichen Gästen werden die hübschen Damen gefallen", stellte Bürgermeisterin Rose Stark bei ihrer Gästebegrüßung fest. Die politischen Ehrengäste waren Landratsstellvertreterin Rosi Kraus (CSU), die SPD-Bundestagsabgeordneten Anette Kramme und Andreas Schwarz, von den Grünen kamen Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote und Kreisvorsitzende Lisa Badum zur Eröffnung. Ihre Aufwartung machten die Nachbaroberhäupter Christiane Meyer (NLE), Anja Gebhardt (SPD), Gerhard Riediger (NWG), Hanngörg Zimmermann (FW/BG), Florian Kraft (FW) und Bernd Drummer (BGW).

Bilderstrecke zum Thema 49. Kirschenfest in Pretzfeld: Sechs Königinnen für den Auftakt Das war bis zum 49. Kirschenfest noch nie da: mit Kirschenkönigin Sandra, Bierkönigin Carina aus Forchheim, aus dem Aischgrund Karpfenmajestät Nina, der fränkischen Spargelkönigin Anna aus Nürnberg, der Baiersdorfer Meerrettichkönigin Christine und der "Bretzfeld"-Hohenloher Weinkönigin Isabell standen beim Bieranstich sechs bekrönte Hohheiten im Rampenlicht.



Ein herzliches Grüßgott rief die Gemeindechefin Pfarrer Florian Stark den Amtsvorgängern Walter Zeißler und Erhard Müller, den Ehrenwappenträgern Helga Kursawe und Hermann Bieger sowie den Markträten zu. Nicht vergessen waren die Bürger, Vertreter von Behörden und Unternehmen. Ihre zahlreich angereisten Landsleuten aus der Baden-Württembergischen Freundschaftsgemeinde Bretzfeld empfing Rose Stark mit: "Liabe Schwoba, i frei mi, dass Ihr do send". Dank sagte sie den Kirschenbauern für die Mühen mit dem Bedauern, dass durch den Frost große Ernteausfälle hinzunehmen seien. Weiter würdigte die Bürgermeisterin den Arbeitseinsatz der Gemeindebediensteten, Festwirt Jonathan Wunderlich sie die Belohnung für die Festausrichtung, dem Sportverein galt Dank für den "Shuttleservice". In ihrem gereimten Prolog wünschte Kirschenkönigin Sandra eine gute Ernte - unfallfrei.

Drei Schlegelhiebe und dreifacher Salut: "Oagschdochn is"

Zum Bieranstich trat für die "schulterverletzte" Gemeindevorsteherin 2. Bürgermeister Walther Metzner an. Drei kernige Schlegelhiebe genügten; der Gerstensaft schäumte in die Krüge - dreifacher Salut zeigte den jetzt zunehmenden Kellerbesuchern an: "Oagschdochn is". Reinhold Glas, der Autor der Pretzfelder Ortsgeschichte und Schriftkünstler gab der Kirschenmajestät die Vorlage zum Eintrag im "goldenen Buch". Rote Rosen verehrten der eloquenten Kirschen-"Botschafterin" aus dem Ortsteil Lützelsdorf Rose Stark und Walther Metzner. Die Formation "Partie Fieber" fing an zu singa - "Mir san a bayrische Band". Kam es wettermäßig bei der Eröffnung noch sonnig rüber, setzten später Gewitterböen ein, die zur Räumung des Kellerwalds führten.

om