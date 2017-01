Pretzfelds Altbürgermeister feiert 75. Geburtstag

PRETZFELD - Man darf Walter Zeißler ohne Übertreibung als einen der Bauherren des heutigen, modernen Pretzfelds bezeichnen: Nun hat der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde seinen 75. Geburtstag gefeiert.

Pretzfelds Bürgermeisterin Rose Stark gratulierte Altbürgermeister Walter Zeißler im Namen der Gemeinde zum 75. Geburtstag. © Foto: Stefan Braun



Von 1972 bis 1984 war er Mitglied im Marktgemeinderat, danach für drei Amtsperioden bis 2002 Bürgermeister von Pretzfeld. Das Pretzfelder Urgestein ist eines von fünf Kindern des Landwirt-Ehepaares Elisabeth und Hans Zeißler. „Eigentlich sollte ich den Hof übernehmen und fortführen“, erinnert er sich. Doch zog er nach seiner Ausbildung bei der Justiz mit seiner Frau Hilde, die er 1963 heiratetet, zunächst nach Bad Neustadt an der Saale. Drei Jahre später ließ er sich wieder in die Heimat versetzen.

An eine Karriere in der Lokalpolitik hat er damals noch nicht gedacht, obwohl er bereits Mitglied in der Jungen Union war. „Da hat mich der Franz Och (Altbürgermeister von Pretzfeld, d. Red.) dazu motiviert — und das trotz der Tatsache, dass ich evangelisch bin“, erzählt Zeißler. Nach dem Hausbau am westlichen Ortsrand von Pretzfeld ließ er sich 1972 als Kandidat für den Marktgemeinderat aufstellen und wurde auf Anhieb gewählt. Zugute kam ihm dabei die Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinen. Erwähnt seien stellvertretend die Freiwillige Feuerwehr, der Fränkische Schweiz Verein und die Singgemeinschaft Pretzfeld. In den 70er Jahren bestimmten die Landkreis- und die Gemeindereform die Arbeit des Gemeinderates.

Nach dem Verzicht von Altbürgermeister Franz Och auf eine weitere Amtsperiode wurde Zeißler 1984 gefragt, ob er sich zur Wahl stelle – und sagte zunächst ab. Er war überzeugt davon, dass das Amt nicht im Nebenberuf bewältigt werden könne. Als der Gemeinderat festlegte, den Bürgermeister hauptamtlich zu beschäftigten, ließ sich Zeißler doch noch als Kandidat aufstellen — und wurde gewählt.

In den folgenden 18 Jahren prägte er die Entwicklung seiner Heimatgemeinde nachhaltig. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche Projekte wie die Dorferneuerung, der Kanal- und Wasserleitungsbau, die Schulhauserweiterung mit Bau der Sportstätten und zahlreiche Straßenbaumaßnahmen umgesetzt. Auch die Partnerschaft mit Bretzfeld lag ihm am Herzen. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war 1995 das 850-jährige Bestehen der Gemeinde.

Zur Geburtstagsfeier in der erst wenige Tage zuvor fertig gestellten „Feierscheune Zeißler“ von Sohn Armin und Schwiegertochter Petra begrüßte der Alt-Bürgermeister ab dem frühen Morgenstunden zahlreiche Familienmitglieder, Freunde und politische Weggefährten.

