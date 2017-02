Die Narren sind los: Stephan Dresel lud am Samstag zur Prunksitzung der "Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz Weiß Gößweinstein". Ihr Gastspiel in Obertrubach ist längst Tradition. So war das Bildungshaus der Arbeitnehmerwohlfahrt komplett ausverkauft. Nicht weniger als 27 Auftritte standen auf dem Programm. So führten Prinzengarde, die Wackelzähne, die Wichtel oder auch die Junioren, das Weiber und das Männerballett durch den Abend und boten so einiges für das Auge. © Franz Galster