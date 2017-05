Profi verstärkt Forchheimer Triathleten

SSV-Herren starten mit neuem Gesicht in 2. Bundesliga - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nach dem starken Saisoneinstand der Frauen mit Platz 2 in der Regionalliga sind beim Wettkampf in Trebgast am Sonntag gleich drei Forchheimer Mannschaften beteiligt. Die SSV-Männer vermeldeten noch einen Neuzugang für die 2. Bundesliga.

Mittelstrecken- und Radspezialist Andreas Dreitz trägt in der 2. Bundesliga das SSV-Trikot. Foto: privat



Der angekündigte Personalcoup ist gelungen: Der Sieger 2016 der Ironman 70.3 Europameisterschaft in Wiesbaden auf der Halbdistanz verspricht internationale Klasse für den Dauer-Abstiegskandidaten. Andreas Dreitz ist gebürtiger Lichtenfelser und startet seit 2012 mit Profilizenz. Zu seinen größten Erfolgen zählen auch drei Erfolge in Serie beim Ironman auf Mallorca oder Rang 2 beim Rennen in Bahrain. Bekannt für seine Radstärke, hält der Oberfranke zudem mit 46 Kilometern pro Stunde die Bestzeit über 90 Kilometer Radfahren im Triathlon. Das Saisonhighlight des 28-Jährigen ist die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Chattanooga, Tennessee, im September.

Teamspaß als Vorbereitung

Als Vorbereitungsprogramm boten sich nun zwei Auftritte an, bei denen Dreitz, der einst für den ASC Kronach in dieser Liga startete, den Forchheimern zu guten Resultaten verhelfen will. "In diesen Rennen kommt es nicht auf die Einzelleistung an. Ich lege Wert auf den Spaßfaktor und pflege schon länger ein freundschaftliches Verhältnis zum SSV. Ich freue mich auf bekannte Gesichter", erklärt der Mittelstreckenspezialist. Den Sprint am Rothsee und eventuell sogar noch das Ligafinale am 3. September in Baunatal will Dreitz mitnehmen.

Die Verstärkung ist sehr willkommen: 2016 konnten die Forchheimer um Kapitän Ralf Gärtner als Tabellenzwölfter unter 14 Teams nur durch die bessere Platzziffer den Verbleib in der 2. Bundesliga sichern. Beim Auftakt in Trebgast gilt es, 750 Meter schwimmend, 20 km auf dem Rad und 4,8 km laufend zurückzulegen. Etwas später am Vormittag gehen noch die Regionalliga Herren mit der zweiten SSV-Garde und die Regionalliga Frauen auf die Strecke.