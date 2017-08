In der Aral-Tankstelle an der Bamberger Straße stellte sich die 46-Jährige Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco den Fragen, Selfie- und Autogramm-Wünschen ihrer Fans. Größere TV-Bekanntheit erlangte sie 2015 durch ihre Teilnahme an der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". © Edgar Pfrogner