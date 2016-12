Protest-Aktion in Forchheim endet mit Rauswurf

Nach Schließung des Alphatecc-Marktes wollten Beschäftigte Kunden auf ihre Situation aufmerksam machen - 21.12.2016 19:56 Uhr

FORCHHEIM - Jetzt ist es offiziell: Der Alphatecc-Elektromarkt im Globus hat geschlossen. Samstag war das Geschäft zum letzten Mal geöffnet. Die 33 Mitarbeiter des Marktes sind freigestellt. Nun wollten Mitarbeiter die Kunden auf ihre Lage aufmerksam machen — doch die Aktion endete in einem Rausschmiss.

Mit einem Plakat und einem auf ihre Situation umgedichteten Weihnachtslied wollten die Alphatecc-Mitarbeiter gestern die Kunden auf ihre Situation aufmerksam machen. Dabei wurden sie jedoch jäh unterbrochen. © Foto: Roland Huber



Immer trister wurde es in den vergangenen Wochen im Alphatecc-Markt. Der Abverkauf der Waren war im vollen Gang, die Regale leerten sich und wurden nicht mehr aufgefüllt. Schließlich verkündete die Geschäftsleitung, dass der Markt am Montag nicht wieder aufgesperrt werden würde. Die Mitarbeiter mussten ihre persönlichen Sachen packen und die Schlüssel abgeben. Ab sofort waren sie freigestellt.

„Es glich einem Rausschmiss, wir wurden einfach abgefertigt, ohne Dankeschön oder Perspektive, wie es jetzt weitergeht“, sagt eine Mitarbeiterin. Wie die anderen auch möchte sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen — es könnte ihr bei künftigen Bewerbungen im Weg stehen. Denn die Alphatecc-Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten um ihre Arbeitsplätze gekämpft.

Und das lief nicht geräuschlos ab, immerhin stellten sie so manches Verhalten der Geschäftsführung in Frage. Seit Jahren habe die es verschlafen, in die Alphatecc-Märkte zu investieren, um sie wettbewerbsfähig zu halten, lautet ein Vorwurf. Zugleich gab es seit längerem interne und gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat (wir berichteten). Im September seien dann die Mitarbeiter mit der Verkündung der Schließung zum Jahresende vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

„Globus-Familie ist groß“

„Aber wir lassen uns nicht einfach vor die Tür setzen“, sagt nun eine Angestellte. „Wir wollen weiterbeschäftigt werden, die Globus-Familie ist groß.“ Genauso groß sei ihr Leidensdruck. Die 39-Jährige ist alleinerziehend und arbeitet seit 2007 bei Alphatecc. „Übrigens genauso wie mein Ex-Mann“, sagt sie und fügt an: „Mit der Schließung ist also unsere ganze Familie betroffen.“ Deshalb gebe sie auch die Hoffnungen nicht auf, doch noch weiterbeschäftigt zu werden. „Ich habe mich auf interne Stellenausschreibungen beworben, wurde aber nicht berücksichtigt.“

Die Globus-Geschäftsleitung versuche jetzt mit einem neuen Schachzug, die unbequemen Mitarbeiter los zu werden, erklärt eine Kollegin. Das Argument: Alphatecc gehöre eigentlich gar nicht zum Globus-Konzern. Deshalb hätten die dort Angestellten gar kein Recht auf Weiterbeschäftigung in den Globus SB-Märkten oder in den Baumärkten. Das sei nicht nachvollziehbar, sagen die Beschäftigten — und wollten mit einer vorweihnachtlichen Aktion auch die Kunden auf ihre Situation aufmerksam machen. So dichteten sie das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ kurzerhand in „Ihr Kunden oh kommet“ um. Sie kritisierten im Text das Verhalten der Globus-Geschäftsleitung und erinnerten daran, dass sie doch in einem großen Konzern mit vielen Arbeitsplätzen arbeiten.

Gestern Mittag wollten sie gemeinsam vor der verschlossenen Alphatecc-Tür das Lied anstimmen. Eine Aktion, die von Anfang an unterbunden wurde. Denn sobald die ersten Töne erklangen, drehten Globus-Mitarbeiter die Rockmusik der hauseigenen Anlage auf volle Lautstärke. Der Gesang der Alphatecc-Kollegen ging völlig unter. Zwei Sicherheits-Angestellte, die sich auf Nachfrage der NN als Kunden ausgaben, drängten die Beschäftigten außerdem, den Markt zu verlassen. Wenig später verliehen zwei von Globus gerufene Polizeibeamte der Aufforderung Nachdruck. „Globus hat nun einmal hier das Hausrecht“, begründete einer der Beamten.

Warum die Aktion so abgelaufen ist, wollte kein Mitglied der Globus-Geschäftsführung kommentieren. Die Pressestelle der Globus-Fachmärkte teilte auf Nachfrage der NN, was die Weiterbeschäftigung der Alphatecc-Mitarbeiter angeht, folgendes schriftlich mit: „Die Betriebsstätte Alphatecc Forchheim hat hohe Verluste eingefahren, so dass wir die Betriebsstätte schließen mussten. Wir haben in den letzten Wochen versucht mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich zu verhandeln. Da wir aber keine Einigung erzielt haben, sind wir gezwungen, in die Einigungsstelle zu gehen. Der Verkaufsbetrieb ist mittlerweile eingestellt worden, der Markt ist geräumt und die Mitarbeiter sind bis auf Weiteres von ihrer Arbeitsleistung freigestellt.“

Die Alphatecc-Kollegen wollen sich durch den Rausschmiss trotzdem nicht entmutigen lassen. „Wir haben einen langen Atem und kämpfen für unser Recht“, sagt eine Beschäftigte.

JANA SCHNEEBERG