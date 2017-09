"Pulse of Europe" schlägt wieder in Forchheim

Neunte Kundgebung in der Großen Kreisstadt - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Am Sonntag, 1. Oktober, findet um 14 Uhr wieder die Kundgebung „Pulse of Europe“ auf dem Paradeplatz statt. Es ist bereits die neunte Pro-Europa-Veranstaltung in Forchheim.

Beim "Pulse" kann jeder ein Zeichen setzen - schon durch seine schiere Anwesenheit. © Horst Linke



Beim "Pulse" kann jeder ein Zeichen setzen - schon durch seine schiere Anwesenheit. Foto: Horst Linke



Im Mittelpunkt soll diesmal, so Initiator Emmerich Huber, der Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag stehen. Auch die anstehenden Parlamentswahlen in Österreich werden thematisiert.

Die Veranstalter laden jeden ein zu kommen, der Lust hat, allein durch seine Anwesenheit ein Zeichen für Europa und die gemeinsamen europäischen Werte zu setzen. Die Kundgebung beginnt, wie immer, mit dem Singen der Europa-Hymne.

ppr