"Pulse of Europe" schlug wieder in Forchheim

Demo gegen gefährliche Entwicklungen in Europa auf dem Paradeplatz - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Viele nutzten die sommerlichen Temperaturen am Sonntagnachmittag für Badespaß, Grillen im Garten oder Entspannen in der Natur. Manche aber traten auf dem Forchheimer Paradeplatz für Frieden, Einheit und die Werte Europas ein – gerade jetzt, wo manche unserer direkten Nachbarn politisch immer weniger Demokratie wagen.

Flagge zeigen, hieß es am Sonntag auf dem Paradeplatz: Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ lud zu einer weiteren Veranstaltung in die Forchheimer Innenstadt. © Horst Linke



Flagge zeigen, hieß es am Sonntag auf dem Paradeplatz: Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ lud zu einer weiteren Veranstaltung in die Forchheimer Innenstadt. Foto: Horst Linke



Bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr erklingt mitten in Forchheim die Europahymne, Beethovens Ode an die Freude – die übliche Eröffnungsmusik von „Pulse of Europe“, bei der die Teilnehmer auch gerne mitsingen dürfen. Rund sechzig Menschen aus Forchheim und Umgebung sind zur jüngsten Veranstaltung auf den Paradeplatz gekommen, um nicht gegen, sondern für die gemeinsamen Werte in Europa und der Europäischen Union zu demonstrieren.

Allerdings – das ist das Besondere an der 2016 in Frankfurt am Main gegründeten Bürgerinitiative Pulse of Europe – nicht lautstark oder mit schriller politischer Agenda, sondern ruhig und niederschwellig – allein durch die eigene Anwesenheit soll ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gesetzt werden.

Um Letztere steht es derzeit in Polen, der Slowakei und osteuropäischen EU-Staaten wie Ungarn nicht sonderlich gut. „Wenn beispielsweise slowakische Politiker sich damit rühmen, dass ihr Land insgesamt nur 17 Flüchtlinge aufgenommen hat, ist das eigentlich eine Unverschämtheit“, sagte Emmerich Huber, Initiator von Pulse of Europe in Forchheim, als er ans Mikro tritt.

Er kommt auch auf die aktuelle Situation in Polen zu sprechen, wo sich Jarosław Kaczynski, Chef der rechtskonservativ-nationalistischen Regierungspartei PiS, vehement gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stellt – und die Regierung gleichwohl mit einer hochumstrittenen Justizreform das Verfassungsgericht als Kontrollinstanz der Regierung weitgehend ausschalten will. „Hier wird die Macht über das Recht gesetzt“, so Huber, „und damit werden Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt.“

Danach darf, wie immer, jeder „Pulse“-Teilnehmer, der etwas zu diesem Thema sagen will, selbst das Mikro in die Hand nehmen. Wie Manfred Franze aus Ebermannstadt. „Vor genau hundert Jahren, im Ersten Weltkrieg, kamen viele Flüchtlinge aus Polen nach Europa, nachdem ihr Land unter den Großmächten aufgeteilt worden war“, erzählt der Historiker den Anwesenden. „Auch in unserer Region wurden diese polnischen Flüchtlinge freudig empfangen, galten sie doch als Freiheitskämpfer.“ Heute müsse man umgekehrt ein Signal nach Polen schicken, so Franze: „Dass diese Rechte, die vor hundert Jahren mühsam erkämpft wurden, bewahrt bleiben.“

Dafür, wie für die weiteren spontanen Wortmeldungen, gibt es Beifall auf dem Paradeplatz. „Es ist mir wichtig, ein Zeichen für Europa zu setzen, gerade angesichts der Bundestagswahl. Darum bin ich hier“, sagt Freya Liedtke aus Schlaifhausen. Sie hat nicht nur ihre Eltern mitgebracht, sondern spontan auch in den sozialen Medien für die Veranstaltung geworben. „Weil es cool wäre, wenn sich in Forchheim der Altersdurchschnitt bei Pulse of Europe senken würde“, meint die 17-Jährige.

Doch Freya ist diesmal in ihrer Altersgruppe in der absoluten Minderheit. „Obwohl die Thematik ja uns junge Europäer und unsere Zukunft ebenso betrifft.“

Philipp Rothenbacher