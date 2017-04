Pünktlich, hell und günstig: Tiefgarage ist fertig

Nach über einem Jahr der Generalsanierung: Mehr als 200 Stellplätze entspannen die Parkplatzsuche wieder - vor 3 Minuten

FORCHHEIM - Gestern hat die Altstadt über 200 Parkplätze auf einen Schlag dazu erhalten: hell, freundlich, billig, durch einen Aufzug barrierefrei erschlossen. Grund: Die Tiefgarage Paradeplatz wurde nach über einem Jahr Bauzeit neu eröffnet.

"Termin- und budgetgerecht", so Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), sei die Generalsanierung vonstatten gegangen. Auch der Chef des Betreibers Stadtwerke, Reinhold Müller, freute sich über die gelungene, technisch nicht einfache Beton-Sanierung: "Hier waren Arbeiter unter so harten Bedingungen beschäftigt wie sie früher auf römischen Galeeren geherrscht haben."

Schon 1997 war der Beton mit einer Schutzschicht "für die Ewigkeit" versehen worden. Die Ewigkeit hielt aber keine 20 Jahre, so Müller: "Hätten wir nicht jetzt saniert, hätten wir abreißen und neu bauen müssen." Statt 4,5 Millionen Euro wäre gut das Doppelte angefallen. Der neue Beton soll 30 bis 40 Jahre halten.

Die Schranken der Ein- und Ausfahrt befinden sich jetzt oben auf dem Paradeplatz. Zwei Tankstellen für E-Mobile genügen laut Müller europäischen Standards. Sponsor bleibt die Volksbank Forchheim.

Die Geistlichen Enno Weidt und Martin Emge sorgten für den ökumenischen Segen.

