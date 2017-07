In der Forchheimer Berufsschule hat am Freitagvormittag ein Lackierschrank Feuer gefangen. Die Schule konnte schnell geräumt und das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, Sachschaden aber beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Sommerzeit ist Genusszeit. Wo könnte es dann schöner sein als in unserer "Genussregion"? Aber auch für sommerlich-sportliche Aktivitäten und Naturfreunde hat der Landkreis Forchheim in der warmen Jahreszeit einiges zu bieten. Wir präsentieren Elf Orte, wo es rund um Forchheim im Sommer am schönsten ist.