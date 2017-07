Quatt-Fo ist bereit für den 22. Startschuss

FORCHHEIM - Fünfhundertzwölf, in Zahlen 512, Einzelbegegnungen in den Disziplinen Basketball, Fußball, Handball und Volleyball gehen ab Samstag (10 Uhr) auf der Forchheimer Sportinsel über die Bühne. Für die bis zu 1000 Teilnehmer ist das zweitägige Quatt-Fo-Turnier mehr als nur Bewegung, was wiederum die Organisatoren auf Trab hält.

Atmosphäre und Umgang beim Quatt-Fo sind locker. Trotzdem sind die Teams in den verschiedenen Ballsportarten mit Präzision am Werk. © Foto: Roland Huber



Bei der Besetzung der 64 Startplätze musste einmal mehr das Losverfahren aus über 80 Bewerbungen auswählen. Viele Mannschaften wie die "Kellerkinder" als Dauerbrenner, Rekordsieger "Zirkulatoren" aus Erlangen oder die Eggolsheimer Basketballer von "Bamboocha" sind Mehrfachtäter und längst alte Bekannte, bringen aber auch regelmäßig neue Gesichter mit.

Die Delegation des Handballclubs HC verzichtet aufgrund eines Pokalspiels auf den einen oder anderen Leistungsträger. Der Trend geht ohnehin dahin, dass der Nachwuchs das Geschäft der Veteranen übernimmt. Während ein gutes Drittel gar aus fernen Bundesländern anreist und wie das "Schwenkergespann Saarland" aus ehemaligen Sportstudenten die Übernachtungsmöglichkeit zum Jahrestreffen ausdehnt, drängen stetig Debütanten wie das jüngst vielfach auftretende "Budapester Bumsorchester" aufs Feld. Die Freizeitveranstaltung hat vor ihrer 22. Austragung nichts an Attraktivität eingebüßt – bleibt deshalb allerdings auch ein Balance-Akt für die Ausrichter.

In einem Informations-Schreiben wird explizit auf geltende Regelungen hingewiesen. "Die Stadt als unser wichtigster Ansprechpartner und auch wir haben den Eindruck, dass die Sportinsel vermehrt als frei zugängliche Partyzone empfunden wird. Wir wollen an den Rahmen erinnern, in dem sich das Geschehen bewegen muss", sagt Felix Gröger aus dem Orga-Team. Dabei geht es um Lärmschutz und Sicherheit. Erstmals überhaupt musste ein detailliertes Konzept vorgelegt werden, welche Flächen exakt in Benutzung und wie unter anderem die Rettungswege freizuhalten sind.

Als Konsequenz aus manchem Verkehrschaos wird die direkte Zufahrt von beiden Seiten unterbunden. Dafür stehen auf dem Gelände am Altwasser hinter Möbel Fischer mehr Parkplätze zur Verfügung. Auch in Sachen Grillen werden die Zügel angezogen. Vom generellen Verbot ist lediglich die Ecke an der Milka-Brücke ausgenommen. Freiwillig verzichtet die Quattroball-Gemeinde wie bisher auf den finanziell für Gastronomen reizvollen Ausschank an Spirituosen.

