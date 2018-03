Radfahrer geht in Forchheim auf Taxifahrer und Fahrgast los

Polizeibeamten müssen Radler in Gewahrsam nehmen - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Drei Männer gerieten am Donnerstagvormittag in der Forchheimer Klosterstraße in einen handfesten Streit, nachdem ein Taxifahrer durch einen Radfahrer behindert wurde.

Der 60-jährige Taxifahrer konnte wohl aufgrund des Radfahrers sein Fahrzeug nicht wenden, weshalb er den 67-Jährigen zur Rede stellte. Doch der Radler zeigte sich darüber wenig erfreut und ging auf den Taxifahrer los.

Daraufhin verließ der 34-jährige Fahrgast des Taxis das Fahrzeug und versuchte den Streit zu schlichten. Der Radfahrer benahm sich allerdings weiterhin uneinsichtig und ging laut Polizei auch den 34-Jährigen an, was zu Handgreiflichkeiten führte. Sowohl der Taxifahrer, als auch der Fahrgast wurden dabei leicht verletzt.

Der 67-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde jedoch kurz darauf von der Polizei aufgegriffen. Weil er sich den Beamten widersetzte, sie mehrfach beleidigte und seine Personalien nicht angeben wollte, nahmen ihn die Beamten schließlich in Gewahrsam.

Die Polizei leitete außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 67-Jährigen ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.