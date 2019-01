Radfahrer stürzt in Weilersbach auf die Fahrbahn

Mann war auf Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - vor 1 Stunde

WEILERSBACH — Ein 41-jähriger Autofahrer, der von der Kapellenstraße nach rechts in die Forchheimer Straße abbog, übersah dabei einen Radfahrer. Dieser fuhr verbotswidrig den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich streifte der Wagenlenker mit seinem Peugeot das Rad des 23-jährigen Mannes, sodass dieser auf die Fahrbahn stürzte. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Schaden.

Ein 19-jähriger Führerscheinneuling, der mit seinem Opel Corsa am selben Tag von Weilersbach nach Reifenberg unterwegs war, verlor infolge von Schneeglätte die Herrschaft über seinen Wagen. Er steuerte unkontrolliert über die Gegenfahrbahn nach links in die Wiese. Dabei krachte er noch gegen einen Verteilerkasten der Telekom, der komplett zerstört wurde. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt 3000 Euro.

