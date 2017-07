Radler kracht mit 1,6 Promille in BMW in Forchheim

58-Jähriger fuhr gegen vorbeifahrendes Auto - Leichte Verletzungen - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Keine gute Idee: Ein 58-Jähriger hat am Donnerstagabend in Forchheim zu tief ins Glas geschaut und sich anschließend auf den Sattel seines Fahrrads geschwungen. Am Ende hatte er noch Glück.

Der 58-Jährige war in der Bamberger Straße mit seinem Fahrrad unterwegs, als er laut Polizei völlig unvermittelt und ohne Handzeichen von der rechten Straßenseite in die Mitte zog.

Ein 73-Jähriger fuhr zeitgleich mit seinem BMW an dem Radler vorbei und konnte nicht mehr reagieren: Der 58-Jährige krachte mit seinem Rad in das Auto und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Grund für den eigenwilligen Fahrstil des Radlers hatten die Beamten schnell ausgemacht: der Mann hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut. Am BMW entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.