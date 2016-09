Radlerin gestreift und davon gefahren

Schock und Prellung — Zeugen gesucht für Vorfall am Donnerstag - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Mit einer Prellung an der Hand und einem Schock hat eine 43-Jährige einen Verkehrsunfall überstanden, nach dessen Verursacher nun gesucht wird.

© NN



Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 20 und 21 Uhr. Die Fahrradfahrerin fuhr auf der Straße von Kersbach in Richtung Forchheim. Zwischen Kersbach und Siegritzau wurde sie auf halber Strecke von einem Pkw überholt. Der bislang unbekannte Autofahrer streifte dabei die Radlerin mit seinem rechten Außenspiegel am Handgelenk.

Obwohl das Spiegelglas herausbrach, konnte die Radlerin den Anstoß abfangen und stürzte nicht. Dennoch erlitt sie eine Prellung und einen Schock. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter Telefon (09191) 7090-0 in Verbindung zu setzen.