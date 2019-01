Randalierer treiben ihr Unwesen in Wichsenstein

Mülleimer geklaut, Leitpfosten herausgerissen, Feuer gelegt: Polizei sucht Zeugen

WICHSENSTEIN - Am Wochenende um den 19. Januar haben Unbekannte in Wichsenstein am Bushäuschen – im Bereich des "Grauen Berges" – einen größeren Holz-Mülleimer geklaut. Darüber hinaus zogen vermutlich die gleichen Personen mehrere Leitpfosten aus den Halterungen und legten sie im Bushäuschen ab.

Außerdem wurde in der Haltestelle befindliches Zeitungsmaterial in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilt.

Der Entwendungsschaden beträgt 50 Euro, der Sachschaden hingegen ist noch nicht abschätzbar. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen suchen Zeugen - insbesondere was Hinweise zu spätheimkehrenden Jugendlichen und Heranwachsenden betrifft.

Die Telefonnummer der Polizeiinspektion Ebermannstadt lautet (09194) 73380.

