Rapper "JoeYo" aus Forchheim legt Debütalbum vor

Musiker arbeitet bereits an einer zweiter Platte - Düster und ungeschönt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Seit über einem Jahrzehnt befasst sich Stefan Riedel (30) mit Rap-Musik. Nun hat der Forchheimer unter seinem Alias "JoeYo" sein erstes Album mit zehn eigenen Songs vorgelegt. "Alles Gute kommt vom Boden" ist ein ganz persönliches Werk, das subversiv, anarchisch und erfreulich ehrlich daherkommt.

Sein Debütalbum: Rapper Joeyo aus Forchheim. © Riedel



Wer des Nachts am "Backstage" vorbeiläuft, kann ihn vielleicht sogar hören. Den "JoeYo", der seine neuesten musikalischen Ideen während einer Kippenpause an den umstehenden Kneipengästen ausprobiert. Natürlich in deutscher Sprache, schließlich soll jeder wissen, was in ihm vorgeht. "Ich will mein eigenes Ding machen und nicht, wie die anderen, so klingen wie ihr Vorbild." Beim Feiern mit Freunden, beispielsweise beim Motorrad-Stammtisch "Exitus Forchensis", sieht man Stefan Riedel oft, was er in selbstironischer Manier thematisiert, wenn sein Sprechgesang "From dusk till dawn" dauert.

Dabei begann alles mit "einer Dame, der ich ein Gedicht schreiben wollte". Zur Inspiration habe er einige Beats gehört – und schon seien ihm die Worte aus dem Kopf durch den Stift auf den Block geflossen. Von den leidenschaftlichen "Love Beats" über die eher nachdenklichen "Deeper Beats" bis hin zu den feierwütigen "Party Beats" hat Stefan Riedels Doppelgänger "JoeYo" alles auf der Platte.

Für sein Debüt-Album hat er sich Verstärkung bei der Sängerin Julia Stilkerich aus Forchheim geholt. Bisweilen erzählt er auch ganze Geschichten in "Storytelling Beats". Die handeln dann wie in "Nur ein Mic" davon, dass ihn das Rappen über Lebenskrisen hinweghilft und vor Drogen und anderen Dummheiten bewahrt. Das Schreiben der Texte macht nicht nur hörbar Spaß, es scheint für den "Schlafwandler" eine Art Selbsttherapie zu sein, um inmitten all des Elends, der Schmerzen und der Enttäuschungen nicht den Verstand zu verlieren.

Die Freiheit des Einzelnen ist die zentrale Botschaft seines Songs "System", der dazu anregt, zwischen den Zeilen zu hören. Für Stefan Riedel ist die Musik das Leben schlechthin, um in der "beißend kalten Welt" zu bestehen. "Der Rap lebt nicht nur vom Tempo, sondern auch von der Tiefe der Texte." Dann durchweht "Was würdest Du tun?" ein beinahe epischer Beat, dreht sich hier doch alles um die Frage, was wirklich wichtig ist. "Warum lebt man nicht, als ob jeder Tag der letzte wäre?"

Düstere Stücke

Stefan Riedels musikalische Matrix formt sich aus Rock und Pop, Metal und Rap, auch wenn er zuvor keine der üblichen Schüler- oder Jugend-Band-Karrieren erlebt hat. Mitunter geht es in JoeYos Welt ziemlich ruppig zu. Ein aggressiver Grundton wie bei Bushido beherrscht etwa den "Pumpgun Funk", in dem JoeYo allen Kinderschändern und Vergewaltigern in der Pose des selbsternannten Rächers seinen Hass entgegenschleudert.

Echte Liebeslieder sind auf der silbernen Scheibe nicht zu finden. Dafür mit "Sturmernter" ein düsteres Stück über "intrigante Frauen, die lügen und betrügen", die aber irgendwann für ihre schlechten Taten vom Karma bestraft werden. Der Rap gilt nicht erst seit der Erfindung der Gangsta-Attitüde im "Street Rap" als Genre, in der man als Zuhörer einiges auf die empfindlichen Ohren bekommt. Wobei hier nicht eine alles betäubende Lautstärke gemeint ist. Vielmehr sind es die Worte, die sich nicht scheuen, die Manipulation anderer Menschen mit drastischen Ausdrucksweisen zu beschreiben.

Inzwischen hat der "perfektionistisch veranlagte Künstler", der auch schon einmal zwei Wochen über vier Zeilen nachdenkt, damit begonnen, Songs für ein zweites Album zu sammeln. "Mir bleiben wegen meiner kräftezehrenden Arbeit in der Folienfabrik nur wenige Stunden am Tag." Hoffen wir, dass es nicht wieder ein Jahrzehnt dauert, bis wir etwas von Stefan Riedels Musik hören.

Einige Hörbeispiele und die CD für eine Schutzgebühr von zehn Euro sind auf JoeYos Facebook-Seite www.facebook.com/JoeYoMusica zu finden.

UDO GÜLDNER