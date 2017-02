Rasierklingen-Diebe in Forchheim unterwegs

Ladendiebe klauen Klingen im Wert von 675 Euro - Polizei vermutet Gewerbe - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Unabhängig voneinander sind am Mittwoch in ein und demselben Verbrauchermarkt in Forchheim zwei Männer festgenommen worden. Beide waren beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Ihre Beute: jede Menge Rasierklingen.

Beide hatten eine spezielle Art von Rasierklingen geklaut. Der Wert der Beute: 675 Euro. Aufgrund der hohen Anzahl geht die Polizei davon aus, dass die beiden Täter gewerbsmäßig mit den Klingeln handeln.

Die Nacht verbrachten die beiden Männer in den Hafträumen der Polizei Forchheim. Über alles Weitere wird ein Richter entscheiden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

bz

Mail an die Redaktion