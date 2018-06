Rathaus-Bericht: Schwere Vorwürfe gegen Forchheimer OB

Sebastian Körber berichtet von Ungereimtheiten in städtischen Unterlagen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Vielleicht wird dieser 28. Juni 2018 in der Rückschau zu einem Schicksalstag. Zuvor hatten einzelne Stadträte bereits das Wort "Rücktrittsforderung" in den Mund genommen – und dabei den OB im Blick. Nachdem Sebastian Körber (FDP) dem Stadtrat jetzt von Ungereimtheiten und falschen Darstellungen in der Causa Rathaussanierung berichtete, wollen die Fraktionen Details prüfen und weitere Schritte abwägen.

So viele Besucher wie selten kamen zur Stadtratssitzung. © Foto: Roland Huber



Die Anspannung im Vorfeld war groß: Hat Körber in seiner Funktion als Stadtratsbeauftragter tatsächlich so gravierende Ungereimtheiten in den Akten zur Rathaussanierung gefunden, dass am Ende sogar der Sessel des Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein (SPD) ins Wanken gerät? Nach zehn Einsichtsterminen und 50 Arbeitsstunden verkündet er: Die städtischen Unterlagen seien teils unvollständig oder fehlerhaft. Bis Mitte 2017 sei der Stadtrat nicht transparent informiert worden, obwohl dem OB bereits im September 2016 eine Kostenschätzung in Höhe von 14,86 Millionen Euro vorlag.

Zuletzt war Kirschstein vorgeworfen worden, zu Unrecht zu viel Geld für einen Rechtsanwalt für Beratung in Sachen Rathaussanierung ausgegeben zu haben. Körber stellt fest: Die Beauftragung des Fachanwalts und dessen Abrechnung seien "klärungsbedürftig". Dessen Gründe für die Auflösung der Planerverträge seien "nicht vollumfänglich nachvollziehbar".

"Nachweislich falsche" Angaben

Die Verträge an Architekten und Statiker seien seinerzeit korrekt vergeben worden, die der technischen Gebäudeausrichtung aber nicht – weil sie einzeln statt richtigerweise kumuliert europaweit ausgeschrieben wurden. Körber kritisiert, dass der Stadtjurist auf einige seiner Rückfragen auf Anweisung des OB nicht habe antworten dürfen.

Im Anschluss stellten Räte fraktionsübergreifend Rückfragen an Körber. Fehlende Transparenz und "nachweislich falsche" Angaben im Stadtrat sollen nach Lektüre des 39-Seiten—Berichts geprüft werden.

Die große Frage bei alledem ist: Könnte der "Körber-Report" am Ende gar Uwe Kirschsteins Oberbürgermeisterschaft in Gefahr bringen?

lvm