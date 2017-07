Rätselhafte Leichenteile auf Effeltricher Friedhof entdeckt

Fund an eigentlich unmöglicher Stelle gibt Rätsel auf - vor 2 Stunden

EFFELTRICH - Vergrabene Skelettteile sind auf einem Friedhof keine Besonderheit, sondern die Norm. In Effeltrich aber sind Knochen an einem Ort aufgetaucht, wo sie nicht zu vermuten waren.

Ein Fund von Knochen an einer anomalen Stelle des Friedhofs hat in Effeltrich (Landkreis Forchheim) für Verwirrung gesorgt. Im Vorfeld einer Bestattung, so bestätigte die Pressestelle der oberfränkischen Polizei in Bayreuth, waren Friedhofsmitarbeiter beim Ausheben eines Grabs auf Skelettteile gestoßen.

Mit Blick auf frühere Bestattungen und nach Abgleich mit den Unterlagen der Friedhofsverwaltung war klar: Dort hätte es einen solchen Fund nicht geben dürfen.

Inzwischen ermittelt die Kripo, ob es bei einer Bestattung oder verwaltungstechnisch einen Fehler gab. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen.

nn