FORCHHEIM - Mit "Minzblatt" hat Harald Weiß (57) aus Neunkirchen seinen dritten fränkischen Kriminalroman vorgelegt. Die Forchheimer Kommissare Josef "Sepp" Kartl und Max Neuner sind nach "Spiel des Schattens" und "Die Mondfrauen" wieder unterwegs. Diesmal in und um Nürnberg.

So ein einfaches „Minzblatt“ entscheidet im neuen Buch des Nürnberger Krimi-Autors Harald Weiß über Leben und Tod.Roland Huber © Foto:



Unerklärliche Gedichte an der Wand, rätselhafte Todesfälle in der Küche und ein dunkles Geheimnis. Unter drei Toten pro Buch macht es Harald Weiß nicht. Im neuen Krimi sind sogar sieben Menschen, die vergiftetem Tee zum Opfer fallen.

"Serienmörder faszinieren mich", sagt der Autor. Harald Weiß hat 16 Jahre in Neunkirchen gewohnt, nun ist er seit kurzem wieder in seiner Geburts- und Jugendstadt Nürnberg gezogen. Diesmal weist die Spur des vielbeschäftigten Mörders in die nördlichen Stadtteile Nürnbergs, die Harald Weiß wie seine Westentasche kennt. Es sind Gegenden wie Sündersbühl, Schoppershof, Moorenbrunn oder Höfles, in denen jeder für sich alleine lebt und stirbt. Hier hausen sie, die Rentner und Pensionäre, die bald schon einen literarischen Tod erleiden werden.

Ein mehr als 40 Jahre zurückliegendes Ereignis verursacht einen Rachefeldzug gegen die Greise. "Die Erfahrung und der richtige Riecher" bringen das ungleiche Ermittler-Duo erneut auf die Fährte des Täters, der "unter den Rentnern aufräumt".

In kurzen, pointierten Dialogen treibt Harald Weiß die Handlung voran, plagt sich und den Leser nicht mit langatmigen Landschaftsschilderungen, verwendet eine einfache, alltägliche Sprache. Auch die Nebenfiguren wie der Gerichtsmediziner Günther oder der Nürnberger Kommissar Wolgemut treten wieder auf. So wie die häufigen Perspektivwechsel des Autors, der die Geschichte einmal als allwissender Erzähler schildert, um einige Zeilen später mit dem Leser tief in die Gedankenwelt des Mörders einzutauchen. Diese Abwechslung ist es, die keine Langeweile aufkommen lässt, und ein gewisser Humor, der sich durch die Gespräche der beiden Kommissare zieht. Auch die Nürnberger Nachrichten spielen, wie in den vorherigen Werken von Harald Weiß, wieder eine Rolle. Schließlich arbeitet der Autor hauptberuflich als Leiter des Redaktionsservice für den Verlag Nürnberger Presse. Diesmal sucht der Täter, der hier natürlich nicht enttarnt werden soll, seine Ziele über den Anzeigenteil der Tageszeitung. Die Suche nach dem Serienmörder führt schließlich ins NN-Archiv.

Daneben sind Fürth-Poppenreuth und Kalchreuth Schauplätze des Kriminalromans, der mehr als ein Thriller daherkommt. Für seine Tötungsmethode mit Jakobs-Kreuzkraut und Polei-Minze (daher der Buchtitel) hat Harald Weiß, der genauso alt ist wie sein Alter ego Kartl, im unterfränkischen Gewürz- und Kräutermuseum Abtswind recherchiert. Die Ermittlungen und das glücklicherweise nur kurz gestreifte Privatleben der Polizisten lotsen den Leser auch in den Landkreis Forchheim. Etwa wenn Kartl mit seiner neuen Flamme Inge die Klosterbrauerei Weißenohe oder die Gräfenberg-Zone besucht. In der Ritter-Wirnt-Stadt wird auch ein Tatverdächtiger befragt, der etwas erben könnte. Und dann geht es natürlich nach Forchheim selbst, das nicht im realen Leben, dafür aber in der Phantasie des Schriftstellers über eine eigene Mordkommission verfügt, die sich nicht an dienstliche Grenzen hält.

Harald Weiß hat den nächsten Band, seinen Vierten – in vier Jahren – schon in Arbeit. Dann werden die Superkriminologen Kartl und Neuner erneut auf Verbrecherjagd gehen. Mal sehen, welche vertrauten Orte dann zu Tatorten werden.

Harald Weiß, Das Minzblatt, 216 Seiten, Krimi-Taschenbuch, 11,90 Euro, und als E-Book, 4,99 Euro.

