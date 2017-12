Räuberischer Diebstahl im Drogeriemarkt

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Erst fiel das räuberische Trio durch sein verdächtiges Verhalten auf, dann wurde die Filialleiterin weg gestoßen.

Am Donnerstag Nachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Bamberger Straße zu einem rabiaten Ladendiebstahl durch drei Täter. Das Trio war durch sein verdächtiges Verhalten bereits vor Betreten der Filiale einer Zeugin aufgefallen.

Im Geschäft konnte schließlich die Filialleiterin beobachten, wie einer der Männer Rasierklingen in seine Jackentasche steckte. Nachdem sich der Täter durch die Filialleiterin offenbar ertappt fühlte, verließen alle drei fluchtartig den Drogeriemarkt.

Die Filialleiterin, die sich noch einem der Täter in den Weg gestellt hatte, wurde von dem Mann beiseite gestoßen. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe mit ihrer Beute entkommen. Die Filialleiterin blieb unverletzt.

Die Polizei Forchheim ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09191 70900.

