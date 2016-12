Die ewige Anbetung an den beiden Weihnachtsfeiertagen hat in Gößweinstein eine Jahrhunderte lange Tradition. Im Fackelschein zieht der Prozessionszug durch Gößweinstein um Christi zu ehren.

An Heiligabend ist die Stimmung auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt traditionell besonders festlich. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein überreichte an Dieter George vom Heimatverein einen satten Scheck. Die Weihnachtsengel verteilten an die Besucher bei Regen kleine Geschenke.