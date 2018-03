Die Akrobaten des Kizibu (Kinderzirkus Buckenhofen) beeindruckten ihre Zuschauer am Samstagabend mit einem breiten Arrangement an Zirkuskünsten auf der Bühne der Heroldsbacher Hirtenbachhalle. Mit einer Performance auf Einrädern, Bodenturnen und Kunststücken in der Luft zeigten die 90 Kinder und Jugendlichem ihr Können.

Viele Schüler und Eltern wollten sich am Samstag auf der Ausbildungsmesse in Forchheim über Chancen und Möglichkeiten in der Berufswelt informieren. Im Beruflichen Schulzentrum gaben Unternehmen Einblicke in den Einzelhandel, öffentlichen Dienst, Handwerk und Co. In manchen Branchen konnten die Jugendlichen sogar selbst Hand anlegen.